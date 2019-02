“Beelden van toen en nu zijn bijna identiek” Kazerne Dossin opent gasttentoonstelling 'Eugeen Van Mieghem 1875-1930 en de emigranten van Red Star Line'



07 februari 2019

12u15 0 Mechelen ‘Eugeen Van Mieghem 1875-1930 en de emigranten van Red Star Line’. Zo heet de gasttentoonstelling die nog tot en met dinsdag 26 maart 2019 te zien is in Kazerne Dossin in Mechelen. “De expo toont portretten van migranten, gemaakt door de Antwerpse sociale kunstenaar Eugeen van Mieghem. De link tussen de beelden van toen en nu is heel snel gelegd”, zegt Veerle Vanden Daelen van Kazerne Dossin.

“Eugeen van Mieghem woonde in de ouderlijke herberg in de Montevideostraat in Antwerpen, waar zich nu het Red Star Line Museum bevindt. Hij zag de wereld letterlijk voor zijn deur passeren: dag in dag uit kwamen Joodse emigranten er uit alle hoeken van het continent toegestroomd, om met de Red Star Line naar de Verenigde Staten te reizen. Alles samen vervoerde de Red Star Line in de periode 1873-1934 zo’n 2 miljoen landverhuizers, Antwerpen was één van de belangrijkste Europese vertrekhavens.”

“Van Mieghem was een ‘kunstenaar van het volk’, hij gaf de migranten op aangrijpende wijze een gezicht. Hij vertelt zo ook het verhaal van de -vaak Joodse- Antwerpenaars, die de emigranten hielpen. Vaak moesten de reizigers lang wachten voor de reis, ze werden ziek, kregen steun en onderdak, vaak een job aangeboden. De solidariteit was groot. De link met de beelden van grote groepen immigranten die zich nu willen vestigen in Europa zijn snel gelegd. Honderd jaar geleden emigreerden miljoenen mensen vanuit Europa naar de VS, en nu zien we mensen in Europa zoeken naar veiligheid, geluk, een beter leven.”

De tentoonstelling was eerder al te zien in o.a. New York, Philadelphia, Washington D.C., Amsterdam, Vlissingen, Praag en Boedapest. www.kazernedossin.eu.