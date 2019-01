‘Bakkertje’ Sonnaert bestaat dertig jaar: “Nog geen dag tegen mijn zin komen werken” Wannes Vansina

06 januari 2019

16u16 0 Mechelen Ze opende haar ‘bakkertje’ op de Mechelse Veemarkt op een vrijdag de 13de, maar ongeluk bracht dat hoegenaamd niet. Zondag mag Anneke Sonnaert (51) dertig kaarsjes uitblazen op een verjaardagstaart voor haar winkeltje. “Er is nog geen dag voorbijgegaan dat ik tegen mijn goesting ben komen werken.”

Anneke Sonnaert opende het winkeltje op 13 januari 1989 op de hoek van de Veemarkt en de Varkensstraat, op de plek waar de familie van haar mama vijftig jaar lang Bakkerij De Rycke had. “Ik was net afgestudeerd en wilde een eigen winkeltje. Ik koos voor een bakkertje omdat je creatief kan zijn met het product en er veel mensen over de vloer komen.” Niet iedereen gaf haar veel kans. “Wat gaat die doen, met een Verstraelen naast haar”, zegden ze. “Maar het winkeltje draaide meteen heel goed. Met mijn kleinschaligheid en bijzondere broden bied ik iets anders.” Enkele jaren na de oprichting verhuisde Anneke haar winkeltje naar de huidige locatie aan de overkant van het plein. Veel veranderde er niet. “Ik heb het doelbewust klein gehouden zodat ik het op mijn eentje kon blijven doen. Ik wil geen supermarktgedoe, contact met de mensen vind ik heel belangrijk. Ik heb het eens aan de vrouw van de hygiëne gevraagd: kleine bakkertjes als het mijne vind je bijna niet meer.”

Dieptepunt in de voorbije dertig jaar was een overval. “Het was in de beginjaren. Een hele grote man ging met mijn kassa aan de haal. ‘Hela manneke, gij gaat niet weg met mijn centen’, dacht ik. Ik ben nog aan de deur gaan staan om hem de weg te versperren – dat ik dat heb gedurfd! – maar heb moeten lossen. Ze hebben hem nooit gevat. ” Schrik hield ze daar niet aan over. “Iedereen maakt dat een keer mee. Ik heb vooral geleerd de dagopbrengst niet in de kassa te laten.” De krantenknipsels bewaarde ze in boeken die ze bijhoudt over haar winkeltje. Daarin ook de foto’s van alle etalages die ze ooit maakte en van alle kaartjes die ze ooit kreeg van klanten. En dat zijn er veel. “Ze gaan wat vinden als ik er niet meer ben”, lacht ze. “Er zijn zoveel mooie momenten geweest. Recent nog, toen mama in het ziekenhuis lag en overleed, kwamen klanten spontaan hun hulp aanbieden. Heel lief! Veel klanten komen hier dan ook al dertig jaar.” Mogelijk speelt het mee dat ze ‘een meisje van de Veemarkt’ is. “Ik heb hier niet alleen mijn bakkertje, ik ben hier ook opgegroeid.”

Haar huurcontract loopt nog tot 1923. De kans is groot dat dan het doek valt. Anneke heeft geen opvolging. “Ik denk dat ik dan wel ga stoppen. Ik heb dertig jaar 14 à 15 uur per dag gewerkt. Misschien ga ik dan weekendwerk doen bij een andere bakker ofzo, al ben ik daar absoluut niet mee bezig. Ik doe graag wat ik doe en tel niet af.” Al zou de stad haar wel een groot plezier kunnen doen door plaatsen voor kortparkeren in te richten op de Veemarkt. “Aan de bushalte voor de deur stoppen toch geen bussen meer, dus kan die evengoed weg. Al denk ik niet dat ze gaan luisteren. Daarvoor ben ik veel te klein.”