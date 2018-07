"Alsjeblief, geef die geboortefoto's terug" MOEDER DOET OPROEP AAN INBREKERS, DIE OOK SPAARPOTJES PLUNDEREN WANNES VANSINA

14 juli 2018

02u46 0 Mechelen "Hopelijk hebben zelfs inbrekers een geweten." Met de moed der wanhoop doet Steffie Putzeys (29) uit Mechelen een oproep aan de dieven die de foto's van haar pasgeboren zoontje Ehren hebben gestolen. "Toon mij jullie hart en bezorg mij de foto's terug." Ook zijn de spaarpotten van haar andere kindjes leeggehaald.

Ehren zag drie weken geleden het levenslicht. Steffie, mama van vier kinderen, koestert die herinnering nog harder dan normaal. Want iets anders heeft ze niet om naar terug te grijpen. Inbrekers stalen immers haar twee fotocamera's. "Jammer genoeg was ik er nog niet toe gekomen om de foto's op de harde schijf op te slaan, waardoor ik nu alles van de laatste acht maanden kwijt ben, inclusief de geboorte van ons jongste zoontje. Ik hoop dat de personen die bij ons thuis binnengeweest zijn en onze spullen meegenomen hebben, op zijn minst hun hart kunnen tonen en mij de foto's kunnen terugbezorgen, omdat die van onschatbare waarde voor ons zijn", luidt haar oproep op sociale media. Steffie hoopt dat de daders de geheugenkaarten in haar brievenbus zullen stoppen. "Ze weten mij wonen, hé. Ik besef dat de kans klein is dat ze gevolg zullen geven aan mijn oproep, als ze hem al lezen, maar ik kan maar proberen", zucht Steffie.





De inbrekers sloegen maandag op klaarlichte dag toe, net op het moment dat de mama met haar zoontje op controle naar het ziekenhuis was. Ze raakten binnen via het dakraam, dat op een kiertje stond.





Hondje gedrogeerd

"Normaal gezien geraak je daar niet, omdat de tuin volledig omsloten is door woningen. Maar ze zijn een paar huizen verder aan het bouwen. De inbrekers zijn langs daar gekomen, zo heeft sporenonderzoek door de politie uitgewezen. Juna, ons keeshondje, was thuis, maar die hebben ze vermoedelijk gedrogeerd. De dagen nadien had ze diarree en ik heb een pilletje gevonden." De dieven stalen niet alleen camera's, maar ook een ketting met daarin de as van haar overleden hond, wat spaarcenten en het geld dat ze als geboortegeschenk had gekregen. In hun zoektocht naar geld braken ze kasten open en beschadigden ze de vloer. Zélfs de drie spaarpotten van de kinderen moesten eraan geloven. "De inbraak heeft ook op hen een diepe indruk nagelaten. Als ze binnenkomen, kijken ze direct rond of te zien of er niks weg is. 's Avonds durven ze niet te gaan slapen. Het is even een heel zware periode. Nu, met de verdwijning van het geld op zich kunnen we leven. Het zal nu even krap zijn en we zullen deze vakantie minder uitstapjes kunnen maken. Maar de foto's zijn niet te vervangen." Wie denkt Steffie Putzeys te kunnen helpen, kan met haar contact opnemen via haar Facebookpagina en de politie bellen.