"Al 12 jaar niet meer aan de liefde gedacht" WEDUWE MARIA (68) NEEMT DEEL AAN 'HOTEL RÖMANTIEK' WANNES VANSINA

03 februari 2018

03u21 0 Mechelen "Swa, mijn man zaliger, was er één uit de duizend." Helaas moest Maria Geerts (68) uit Hombeek de metaalarbeider veel te vroeg afgeven, aan asbestkanker. Twaalf jaar is ze intussen alleen. Ze dacht nooit nog een nieuwe liefde te zullen vinden. "Maar de deelname aan 'Hotel Römantiek' veranderde alles."

Otto-Jan Ham, Frances Lefebure en Sven de Leijer nemen vanaf komende donderdag de VIER-kijker mee op een reis naar het Portugese Algarve, waar dertien vrijgezelle heren en evenveel single dames op zoek gaan naar een nieuwe liefde. "Met behulp van subtiele serenades, zelfgemaakte tapenades, masculiene massages en erotische filmpassages krijgen ze zelfs de oudste zintuigen weer op scherp, en aan boord van buggy's, boten, zwanen en bananen, komt de lang verstoken romantiek weer tot bloei", beloven de programmamakers. Of dat ook gelukt is voor Maria, mag de Hombeekse niet verklappen.





Duracellkonijntje

"Maar ik kan wel zeggen dat de reis mij heeft veranderd. Ik heb de afgelopen twaalf jaar nooit aan de liefde gedacht. Ik was altijd maar bezig, met mijn werk, de vijf kleinkinderen. Ik had er geen goesting in, kwam hier ook geen vrijgezelle mannen tegen. Maar in 'Hotel Römantiek' heb ik nieuwe mannen leren kennen en ontdekt dat ze goed meevallen", ratelt ze. Maria had de naam een Duracelkonijntje te zijn in Portugal en we begrijpen meteen waarom. Ze zit ook niet stil. In de wei achteraan staat haar paard, iets verderop ligt het veld waarop ze al sinds 1983 's winters spruiten teelt. Dat is hard werken. "Vaak ben ik om 5 uur op om naar de veiling te gaan, vandaag ben ik al sinds 7 uur spruiten aan het kuisen. Maar ik doe dat graag en het zorgt voor sociaal contact. Mijn twee dochters vinden dat ik moet stoppen. Zij waren het ook die mij inschreven voor 'Hotel Römantiek'. Ze vinden dat ik de liefde nog eens mag meemaken."





Fantastisch, brave man

Ze geeft toe dat het weegt, dat alleen zijn. "Ik heb heel veel goede vrienden en familie, maar 's morgens en 's avonds altijd alleen zijn is lastig. Je moet ook altijd iemand meevragen om weg te gaan." Haar geliefde man, Swa Kerremans, zal ze evenwel nooit vergeten. Hij overleed in 2005 aan de gevolgen van asbestkanker. "Een week later zouden we 32 jaar getrouwd zijn geweest. Ik heb een heel goed huwelijk gehad. Hij was er één uit de duizend, een fantastisch brave man. Hij dronk niet, rookte niet, ging niet zonder mij op café. Hij had gouden handen en kon alles maken. Werken was zijn hobby. Hij had drie jobs en was altijd in de weer in ons huis of dat van de kinderen. 'Als ik met pensioen ga, dán gaan we genieten', zei hij. Maar dan kwam die diagnose. De dokter in Leuven zei het vlakaf in ons gezicht: 'Mijnheer ik heb slecht nieuws voor u. U hebt asbestkanker'. We wisten wat dat betekende. De rit naar huis was een verschrikking. Hoe zouden we het de kinderen vertellen? Een jaar later was Swa dood." Een gevolg van de asbestbergen waarop hij als kind speelde aan het kanaal in Tisselt? Zijn werk later gedurende elf maanden bij Eternit? "Ik heb nog moeten vechten om een vergoeding te krijgen. Het geld was een magere troost, maar de kinderen en ik hadden daar recht op."





Vindt Maria twaalf jaar later opnieuw de liefde? "Gans de buurt vraagt mij naar 'Hotel Römantiek', maar ze moeten maar kijken!" Hoe het afloopt, is vanaf 8 februari om 20.35 uur te zien op VIER.