“Agent nu ook verdacht van kinderporno” Onderzoek naar Hamid A. breidt uit, verdachte langer in de cel Tim Van der Zeypen

16 november 2018

19u10 0 Mechelen Het onderzoek naar voormalig politieagent bij het politiekorps van Mechelen-Willebroek Hamid A. breidt zich uit. De voormalige agent is nu ook verdacht van bezit en verspreiding van kinderporno.

Tot voor kort beperkte het onderzoek zich tot het verspreiden van ‘onzedige’ beelden en misbruik van communicatiemiddelen. De politieman, die nu bij de Federale Politie in Brussel werkt, zou gruwelijke, brutale en gewelddadige beelden hebben rondgestuurd via WhatsApp. Na de vondst van nieuwe beelden startte de Mechelse onderzoeksrechter een tweede strafdossier op. Daarin wordt nu onderzoek gevoerd naar het bezit en verspreiden van kinderpornografisch beeldmateriaal. Na zijn voorleiding en verhoor bij de onderzoeksrechter vrijdag werd hij aangehouden en opnieuw opgesloten in de gevangenis. Nu dinsdag zal hij voor die feiten voor de raadkamer moeten verschijnen.

Vrijdagochtend verscheen de man ook al voor de raadkamer. Omwille van het dossier over het verspreiden van de onzedige beelden. Daarvoor bracht hij vorige maand al enkele dagen door in de cel voordat hij die mocht verlaten onder elektronisch toezicht. Die gunst werd teruggeroepen door de onderzoeksrechter omdat die enkele onregelmatigheden had vastgesteld. “Een technisch defect”, klonk het bij de verdediging. Die vroeg de raadkamer vrijdagochtend om A. opnieuw vrij te laten onder voorwaarden. Een vraag die gevolgd werd door de raadkamer.

Alleen mocht A. door zijn arrestatie in het nieuwe dossier de gevangenis voorlopig nog niet verlaten. Indien er genoeg bewijsmateriaal is, zal de man zich binnenkort voor de correctionele rechtbank moeten verantwoorden.