“85% van de kinderen moet thuis Nederlands spreken” Wannes Vansina

21 februari 2019

10u48 0 Mechelen Mechelen streeft ernaar dat 85% van de Mechelse kinderen tegen 2024 het Nederlands als thuistaal hanteert. Die ambitieuze doelstelling formuleerde de stad vandaag naar aanleiding van de ‘Dag van de thuistaal’.

In 2017 sprak maar 64,4% van de Mechelse kinderen onder twaalf jaar Nederlands met hun moeder, een cijfer dat al jaren min of meer stabiel is. “Een goede kennis van het Nederlands is cruciaal voor het terugdringen van de ongekwalificeerde uitstroom en het aanpakken van kansarmoede”, zegt schepen van Onderwijs Marina De Bie (Groen). Het bestaande taalactieplan wordt verder opgevolgd, de stad denkt verder over nieuwe initiatieven.

Tegelijk wijst de stad op het belang van meertaligheid. “We moedigen de kennis van het Nederlands aan, maar stimuleren kinderen en jongeren ook om hun moedertaal te gebruiken en te onderhouden”, zegt schepen van Diversiteit Gabriella De Francesco (Groen). “Taal is immers een belangrijk deel van je identiteit. Meertalig zijn maakt je gewoon sterker in het leven.”

In Mechelen wonen meer dan 130 nationaliteiten. Ruim 1 op de 4 inwoners heeft een migratieachtergrond. Samen spreken zij ongeveer 80 talen.