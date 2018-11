“1 op 5 loopt school in de buitenbaan” Wannes Vansina

26 november 2018

10u37 0 Mechelen In tientallen scholen in de regio moesten leerlingen deze ochtend een hindernis overwinnen om op school te geraken. Met de actie vroeg Samen Tegen Armoede aandacht voor armoede in het onderwijs.

‘1 op 5 loopt school in de buitenbaan’, luidt de slogan van de actie waaraan meer dan 240 scholen in Vlaanderen en Brussel deelnamen. “Wie geboren wordt in een kansarm gezin, kent vaak een hobbelig parcours in de schoolloopbaan. Kwaliteitsvol onderwijs kan een hefboom zijn om armoede te bestrijden. Daarvoor moeten we meer inzetten op het realiseren van gelijke kansen”, luidt het bij Samen Tegen Armoede. Op 15 januari is alvast een afspraak gepland met de minister van Onderwijs en haar kabinet. “We vragen drie dingen: betaalbaar onderwijs, scholen die openstaan voor ouders en verenigingen uit de buurt en investeringen in leerkrachten”, zegt Sylvie Vanderhoydonck, regiomedewerkers van Welzijnzorg/Samen Tegen Armoede.

Lege brooddoos

Zij woonde een actie bij aan de ingang van de Sint-Pieterschool in Nekkerspoel, een school die zelf al heel wat doet. “De maximumfactuur van 85 euro per jaar per kind is voor sommige gezinnen nog te veel. We spreiden de facturen en hebben een solidariteitsfonds”, zegt directeur Dirk Letens. Ouders lopen doorgaans niet te koop met hun financiële problemen. “Het uit zich vooral in kinderen met een brooddoos waar oud brood of niets in zit, of het ontbreken van een winterjas, muts of handschoenen.” De Sint-Pieterschool is heel toegankelijk – belangrijk, want voor kansarme ouders komt die al eens als bedreigend over. Ze organiseerde onlangs ook een inleefweek armoede om inzicht en solidariteit te verhogen. Carmen Hesters is een van de ouders die eraan deelnam. “Ook al was dit heel beperkt, het gaf snel een gestresseerd en opgejaagd gevoel. Dan besef je pas hoe gemakkelijk je anders geld uitgeeft, terwijl er nu geen keuzes meer konden worden gemaakt.”

Namen deel aan de actie:

BuSO Sint-Janshof Mechelen

PTS CLW Mechelen

Sint-Pietersschool Mechelen

BA Pitzemburg Mechelen

BA Stassart Mechelen

De Sprankel Mechelen

De Parel Mechelen

Kleuterschool Pius X Mechelen

Vrije Basisschool OLV v/d Ham Mechelen

VBS Don Bosco Mechelen

Technische Scholen Mechelen Mechelen

GO! DE ABEEL Mechelen

Ursulinen Mechelen Mechelen

Maurits Sabbe Mechelen

Sint-Maartenschool Hombeek

Sint-Lambertusschool Muizen

Sancta Maria Basisschool Willebroek

GVBS De Wingerd Terhagen Terhagen

Instituut Mevrouw Govaerts Heist op den Berg

Montessorischool Duffel

GVLS Ter Elst Duffel

GO! BS Kiliaan Duffel