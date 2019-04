“1 aprilgrap” blijkt echt: Mechelaar wint reis naar Sardinië Wannes Vansina

01 april 2019

12u36 2

Het Qmusic-ochtendtrio Sam De Bruyn, Heidi Van Tielen en Wim Oosterlinck riep deze morgen de luisteraars op om naar de Vismarkt in Mechelen te gaan om daar voor café De Gouden Vis voor Dries De Vis, een student uit de Q-Academy, ‘Blub, Ik Ben Een Vis’ van K3 te zingen. De meeste luisteraars geloofden er niets van en gingen uit van een 1 aprilgrap, maar dat was het niet. Door te doen wat gevraagd werd, won Koen uit Mechelen een reis naar Sardinië. “Ik dacht eerst: zou het nu een grap zijn? Maar zo flauw zullen Sam, Heidi en Wim wel niet zijn. Die hebben mij gewoon een fantastische reis gegeven, ook al is het 1 april”, lacht de gelukkige winnaar.