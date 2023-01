Marie (8) geeft speelgoed aan jonge kankerpatiëntjes en Dries (33) viert overgang van oud naar nieuw als gids op Australische brug: deze regioverhalen mocht u niet missen dit weekend

2. 97 jaar is Guillaume Timmermans, maar hij denkt nog lang niet aan stoppen. Bijna 24 jaar baat de Bilzenaar het dierenparkje uit waar tegenwoordig 80 dieren samenleven. Van paardjes en een ezel tot fazanten, geiten en Sebright-kippen - “een zeldzame, kleine soort”. Het stadsbestuur investeert nu 100.000 euro om het dierenpark te renoveren. “Maar tegen Pasen moeten de werken af zijn en hebben we een mooie verrassing”, vertelt Guillaume. “Er komen een paar nieuwe dieren bij.”

3. Terwijl wij nog bezig zijn met de voorbereidingen voor het eindejaarsfeest was Dries Witdouck al aan het genieten van het vuurwerk aan de andere kant van de wereld. Dat deed de Roeselarenaar op tachtig meter hoogte, bovenop een indrukwekkende brug in de Australische stad Brisbane.

4. Géén corona meer om het stadsleven te verlammen, een prachtig gerenoveerd stadhuis en lof voor het vernieuwde KMSKA. Tot zover het goede Antwerpse nieuws voor burgemeester Bart De Wever (N-VA) in 2022. Tussen de bouw van een nooddorp voor Oekraïense vluchtelingen en een zware besparingsronde mét stevig protest door, piekten de aanslagen door drugsbendes. “Op Streamz zag ik een aflevering van ‘2DEZIT’. Iedereen zit er aan de drugs, vrouwen worden voorgesteld als hoeren. De slinger is doorgeslagen.”

6. Af en toe gaan we op pad met een bekende Gentenaar, en vragen we haar of hem naar hun lievelingsplekken in de stad. Deze keer troont Herman Brusselmans (65), schrijver, dichter en columnist, ons mee door zijn Gent. Niet de plek waar hij opgroeide, wel de stad waar hij al meer dan dertig jaar woont.