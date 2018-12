Marciano verkoopt zelfgebakken smoutebollen voor het goede doel (en dat elke dag van 12.30 tot 20 uur) Toon Verheijen

19 december 2018

16u44 0 De 13-jarige Marciano Van Peer uit Essen verdient alleen maar respect. Hij heeft maar net zijn examens achter de rug of hij staat elke dag urenlang in zijn zelf gefabriceerde smoutenbollenkraam in de voortuin van zijn huis aan de Veldweg. Niet voor zijn eigen zakcentjes aan te vullen, maar alles voor het goede doel. Marciano wil het geld schenken aan het Kinderkankerfonds.

Marciano Van Peer is een jongen met het hart op de juiste plaats. Een jongen met een gouden hart ook, want hij heeft nog maar net de examenstress achter de rug of hij zet zich weer belangeloos in voor een goed doel. “Ik had van mijn ouders een oude caravan gekregen die ik gebruikte als speelruimte”, vertelt Marciano. “Hij stond achteraan in de tuin. Maar ik kwam op het idee om iets voor het goede doel te doen. Omdat een tante van mij gestorven is aan kanker was mijn keuze snel gemaakt. Ik wil al mijn centen die ik verzamel schenken aan het Kinderkankerfonds. Zij kunnen denk ik alle centjes wel gebruiken want ze doen veel goed werk. Alles wat ik ermee verdien, schenk ik weg. Alleen de onkosten voor de ingrediënten en het papier trek ik er af.”

Investeren

Marciano kocht vorig jaar al een frietketel met zijn eigen spaarcenten en bouwde met wat hulp zijn caravan om tot smoutenbollenkraam. Gewone oliebollen, oliebollen met rozijnen, appelbeignets: Marciano bakt ze allemaal. “Ik doe dat gewoon graag én ik vind ze ook zelf super lekker”, lacht de jongeman die gisteren de hulp kreeg van een vriendin Anouk Gabriëls. “Dat ik er veel vrije tijd voor moet opofferen, vind ik helemaal niet erg. Ik weet waarom ik het doe. Na 31 december heb ik nog wel wat tijd om van de vakantie te genieten.”

Op bestelling

Marciano bakt vooral op bestelling. “Ik wil ook niet te veel deeg maken die ik dan telkens op het einde van de dag weg zou moeten gooien”, vertelt de jonge ondernemer. “Al hebben we er altijd wel wat over en mogen voorbijgangers altijd stoppen voor er te kopen. Ze kosten allemaal 1 euro per stuk. Hoe meer je er koopt, hoe goedkoper ze worden natuurlijk. En het zijn echt wel grote smoutebollen hoor. Je komt zeker niet bedrogen uit en bovendien zijn ze echt wel lekker.”

Marciano staat elke dag in zijn kraam van ongeveer 12.30 tot 20 uur. Op 31 december is hij iets vroeger open vanaf 9.30 uur, maar sluit de kraam op 17 uur.