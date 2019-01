Man doet hotelkamer overstromen WHW

12u00 0 Een 62-jarige man uit Huldenberg is veroordeeld tot een celstraf van 4 maanden met uitstel voor het opzettelijk aanbrengen van beschadigingen. De man zorgde ervoor dat een wasbak in zijn kamer verstopt geraakte, met veel schade tot gevolg.

Op 7 april van vorig jaar boekte de man een kamer in hotel Chez Lulu in Hoeilaart. Hij had er net een verre vakantie opzitten en wilde even tot rust komen. In de loop van de dag merkte de receptioniste echter op dat er water doorheen het plafond sijpelde. De kersverse klant had even daarvoor een nieuwe kamer gevraagd ‘omdat er problemen waren met de vorige kamer’. Deze bleek hij zelf veroorzaakt te hebben. Zijn handwasbakje was immers verstopt met een t-shirt en in de WC stak een WC-borsten met een sok rond, met de ravage tot gevolg. Aanvankelijk ontkende hij alles maar ter zitting werden de feiten niet meer betwist. “Mijn cliënt lijdt aan een bipolaire stoornis. Daarbij horen stemmingswisselingen”, pleitte zijn advocate vorige maand, “de bewuste dag had hij teveel medicatie genomen én enkele glazen wijn gedronken. Dat kan de aanleiding van zijn vreemde gedrag geweest zijn.” De rechter hield hiermee rekening en gaf uitstel voor de volledige straf.