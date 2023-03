Man (32) belandt in Schelde na feestje en dj licht influencers op: deze regioverhalen mocht u niet missen dit weekend

1. Mogelijk is de 32-jarige West-Vlaming die in de nacht van vrijdag op zaterdag in de Schelde belandde na een feestje in de Waagnatie bewust zelf in het water gesprongen. Dat vertelt de organisator van het feest dat die avond bezig was. Volgens diezelfde organisator is de situatie aan de kaaien al jarenlang veel te onveilig en moet er dringend een afscheiding van het water komen. “De onderstroming is in dit stuk van de Schelde gewoon te sterk.”

2. Jason Erebout (29) en Océane Crépel (27) uit Oostende zijn er het hart van in: twee dieven drongen dit weekend hun huis binnen en gingen aan de haal met de volledige kluis. De inhoud? Spaarcenten voor hun dochter van 3 jaar en zoontje van 6 maanden. “We werken beide in de horeca en legden al onze fooien aan de kant. Nu is dat allemaal weg”, zucht Jason.

3. Wat was vroeger beter? Welk advies moet de jeugd krijgen? En wat is het geheim om zo oud te worden? Wij vragen het elke week aan de oudste inwoner van een dorp of stad in Vlaanderen, in onze nieuwe reeks ‘De Oudste Belgen’. In Brugge woont Maria Verplancke (103) nog altijd zelfstandig thuis. “De burgemeester heeft nog op m’n schoot gezeten”, lacht de guitige dame. Ze vertelt smakelijk over haar kroostrijk gezin – “mijn acht kinderen zijn nog allemaal in leven”, de liefde van haar leven die ze tot op vandaag mist, en... een nieuw Clubstadion aan haar achterdeur.

4. Timothy en Glenn, twee influencers, zouden op oudejaarsnacht de set van een West-Vlaamse dj mee opvrolijken. In ruil zouden ze een centje bijverdienen en een gratis vipbehandeling krijgen. De realiteit bracht hen echter een lege club, een Bifiworst in een tankstation en een klacht van een moeder. De tiener heeft ondertussen gereageerd op het voorval. “Het is allemaal een beetje uit de hand gelopen”, zucht hij. Hieronder het relaas van de feiten.

5. De belangrijkste taak van een ziekenhuis is goede zorg verlenen en dat doen de vier Gentse ziekenhuizen allemaal. Maar waar kan je het beste eten? In het restaurant van Maria Middelares, het UZ Gent, Sint-Lucas of Jan Palfijn? Wij deden de test (en werden meermaals verrast).

6. Al weken kijken de bewoners van woontoren Orion in sociale wijk Nieuw Gent uit over een vuilnisbelt. Officieel staat ongeveer de helft van de appartementen leeg, maar sinds anderhalve maand bezetten tientallen krakers, voornamelijk met Oost-Europese afkomst, het gebouw. “Hoe kan een mens hier zo leven?” vraagt bewoner Stieve Heremans (37) zich af. Ook dit is Gent.

7. “We maken nooit ruzie... behalve over wie de beste advocaat is.” Zijn job als strafpleiter bracht Peter Janssens (48) bij de liefde van zijn leven: Fatima Ahmad (30). De eerste zaak die ze samen tot een goed einde willen brengen, is er meteen één met grote media-aandacht. Ze verdedigen de vader van Jairon (14), de jongen die acht weken dood op bed lag voordat zijn overlijden bekend raakte. “Een gruwelijke mens? Als je hem bezoekt zie je net hoe betrokken en zorgzaam hij is”, vertelt Fatima.

8. De 49-jarige gewezen portier Mohamed Azzaoui uit Wilrijk is een week geleden ontvoerd na de diefstal van honderden kilo’s cocaïne in het drugsmilieu. Speurders gaan ervan uit dat de veertiger al meer dan een week door het drugsmilieu wordt gegijzeld op een onbekende plaats. Er zijn beelden verspreid van hoe de man, bijgenaamd ‘De Schedel’, halfnaakt en geboeid op een stoel zit. De familie vreest voor zijn leven.

