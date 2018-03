Man (28) neergestoken in Waterschei Marco Mariotti

13 maart 2018

12u32

Bron: Eigen berichtgeving 3 I n Waterschei bij Genk is maandagavond rond 21 uur een 28-jarige man neergestoken. Het gaat om een inwoner van Zwijndrecht die een messteek in de rug kreeg.

De man kon op eigen krachten naar een nabijgelegen café strompelen en om hulp vragen. Hij verkeerde niet in levensgevaar. Over de omstandigheden bestaat voorlopig nog veel onduidelijkheid. Het parket is een onderzoek gestart. Een dader kon nog niet worden opgespoord.