Woning onbewoonbaar na zware dakbrand Toon Verheijen

10 maart 2019

17u28 1

Een woning aan de Hoogstraatsebaan is zondagnamiddag zwaar beschadigd geraakt na een dakbrand. Het volledige dak is vernield en ook de rest van de woning liep zware rook- en waterschade op. De brand werd opgemerkt door een alerte buurtbewoner die rook uit het dak zag komen en de bewoners van het huis ging verwittigen. De brandweer was snel ter plaatse, maar door de enorme wind breidde het vuur snel uit waardoor het volledige dak in vlammen op is gegaan. Niemand liep verwondingen op. De precieze oorzaak wordt nog onderzocht. De Hoogstraatsebaan was een hele tijd afgesloten voor het verkeer.