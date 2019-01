Woning boven kapperszaak uitgebrand in Malle Sander Bral

31 januari 2019

15u25 0 Malle Het appartement boven kapperszaak Café De Beauté in Malle vatte donderdagmiddag om een nog onbekende reden vuur. Het kruispunt van de Antwerpsesteenweg met de Brechtsesteenweg is volledig afgesloten. De woning is helemaal afgebrand en bij de kapper is er veel waterschade.

Toen de brandweerploegen arriveerden was de brand al uitslaand. De situatie is intussen onder controle maar het kruispunt blijft afgesloten. Ook de buslijnen 410 en 440 zijn verstoord door de brand. De lokale politie raadt aan om nog even uit de buurt te blijven.

Later meer.