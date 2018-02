Wim Jordens trekt lijst CD&V 10 februari 2018

02u54 1

CD&V Malle schuift Wim Jordens naar voor als lijsttrekker voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Ook in 2012 deed CD&V dat al en toen behaalde Jordens 435 stemmen. Wim zetelt al 24 jaar in de gemeenteraad en was in de vorige legislatuur schepen van Sport, Jeugd en Mondiaal Beleid. De huidige gemeente -en OCMW raadsleden zullen allemaal opnieuw kandidaat zijn. "We streven naar een winst van één à twee zetels om vervolgens opnieuw mee onze schouders te zetten onder een vernieuwd beleid in onze prachtige gemeente." (VTT)