Wim Jordens trekt CD&V-lijst 10 juli 2018

02u45 0

De CD&V-afdeling van Malle heeft haar top vijf bekendgemaakt voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober. Huidig fractieleider in de gemeenteraad en gewezen schepen Wim Jordens zal de lijst trekken. In zijn zog volgen Corry De Kort (voorzitter van de plaatselijke seniorenraad), Paul Wens (gemeenteraadslid), Ingrid Vrints (gemeenteraadslid) en de amper 19-jarige chiroleider Yannis Leirs. Ook de twee laatste plaatsen op de kieslijst werden al ingevuld. Zo wordt ex-schepen Thierry Van der Straten Waillet lijstduwer. Eén plaatsje hoger staat voormalig OCMW-voorzitter Maria Lauryssen. CD&V Malle zal zich in de kiescampagne vooral focussen op 'gezond leven, goed leven en samen leven'. Momenteel telt de partij in Malle vier zetels en zit ze in de oppositie. (KDC)