Wijkwerkers kunnen vanaf 1 januari aan de slag 02u33 0 Malle Het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap (PWA) wordt vanaf 1 januari vervangen door Wijkwerken Selab. De gemeenten Brasschaat, Brecht, Kalmthout, Kapellen, Malle, Schoten en Wuustwezel gaan daarvoor een samenwerking aan.

Werkzoekenden kunnen vanaf dan gaan 'wijkwerken' als ze nog niet toe zijn aan werkplekleren of een klassieke opleiding. Wijkwerken biedt deze werkzoekenden enkele uren per week werkervaring via het uitvoeren van klusjes en activiteiten gedurende maximum 12 maanden. Zowel VDAB als OCMW mogen kandidaten voorstellen. Voor de gebruiker wijzigt er weinig. Die kan nog steeds terecht bij de gemeente om beroep te doen op een 'wijkwerker'. Een bemiddelaar zorgt er dan voor dat de gepaste wijkwerker helpt bij uw klus, tuinonderhoud of evenement. De kostprijs van de wijkwerkencheque bedraagt voor 7,45 euro.





Wijk-werken Selab" is vanaf 2 januari telefonisch bereikbaar op het nummer 0470/56.44.78 of via mail wijk-werken@selab.be. (VTT)