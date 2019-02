Westmalse Trappistenkaas erkend als streekproduct Ewelina Verhulst

22 februari 2019

12u14 0 Malle Westmalle heeft z’n eerste streekproduct te pakken. De Trappistenkaas uit Abdij der Trappisten krijgt het Vlaams erkenningslabel streekproduct.be. Dat meldt het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM).

De Westmalse Trappistenkaas behoort tot 1 van de 227 Vlaamse producten die erkend worden door streekproduct.be. In de abdij van Westmalle is er sinds de stichting van 1794 een brouwerij en een boerderij. In 1860 werd er dan nog een kaasmakerij aan toegevoegd. De Trappistenkaas is een halfharde kaas van volle koeienmelk en wordt verkocht in drie varianten: 2 maanden, 6 maanden en 12 maanden.