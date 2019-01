Werkplaats Huize Walden krijgt berg dopjes en kurken van N-VA Malle Toon Verheijen

04 januari 2019

18u31 0 Malle De lokale N-VA heeft het nieuwe jaar ingezet met een schenking aan een goed doel. Ze trokken met 15 kilogram kurkenstoppen en 60 kilogram plastic dopjes naar het kurkatelier van Monnikenheide, De Werkplaats in Malle, en naar Huize Walden.

“Tijdens de verkiezingscampagne fungeerde ons pop-upsecretariaat ook als inzamelpunt voor plastic dopjes en kurken stoppen”, zegt kersvers schepen en voorzitter Sanne Van Looy. “Met deze actie willen we mensen sensibiliseren om kurken en dopjes naar verzamelpunten te brengen want dat levert veel blije gezichten op. We leerden vrijdag bijvoorbeeld dat slechts 18 procent van de kurken stoppen naar een kurkatelier gaan. Dat kan dus nog beter.”

Bestuurslid Sonia Van Hoof is tevreden met de actie. “Met de verzamelde stoppen en dopjes worden nuttige dingen gedaan. De kurken worden vermalen en verwerkt tot bijvoorbeeld ecologisch isolatiemateriaal. De plastic dopjes gaan naar een recyclagefirma en de opbrengst daarvan gaat naar de opleiding van geleidehonden.” Ook schepen Wouter Patho was van de partij. “Weten wat er zich afspeelt in Malle en wederzijdse kennismaking is belangrijk voor al wie zich bezighoudt met de lokale politiek. Dat was het idee achter het werkbezoek. ”