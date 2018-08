Werken vernieuwing dorpsplein gestart 01 augustus 2018

02u38 0

Een aannemer is gestart met de herinrichting van de omgeving van het oude gemeentehuis in Oostmalle. Het gedeelte van de Hoogstraatsebaan (N14) tussen de Antwerpsesteenweg en de Smekensstraat en een deel van de Blijkerijstraat zullen gefaseerd worden heraangelegd. In een eerste fase start de aannemer met het opnieuw inrichten van de Blijkerijstraat. Aangezien de hoofdingang van het Immaculata Instituut naar daar verhuist, moeten deze werken afgerond zijn voor 1 september. De tweede en derde fase starten eind augustus 2018 en begin januari 2019. Hierin zal telkens een deel van de Hoogstraatsebaan aangepakt worden. In De Speelhoven wordt extra parkeergelegenheid voorzien ter compensatie. Zo blijven de handelaars in de werfzone toch bereikbaar. (VTT)