Werken op Lierselei 28 februari 2018

Het gemeentebestuur van Malle is niet te spreken over het feit dat Aquafin te laat en onvoldoende heeft gecommuniceerd over de rioleringswerken op de Lierselei. Nochtans hebben de werken nogal wat invloed voor het verkeer en voor de bewoners. De werken aan de Lierselei kaderen in het grote rioleringsproject De Schaaf-Schepersdijk van Aquafin. De nieuwe riolering is nodig om de capaciteit te verhogen. De helft van de Lierselei wordt daarvoor opgebroken. Vanaf donderdag 1 maart start de aannemer met het frezen van de asfaltverharding en een dag later start de effectieve aanleg van de riolering. Om de werken vlot te kunnen laten verlopen, wordt de Lierselei in beide richtingen afgesloten tussen de Sint-Laurentiuslaan en de Zwaluwenlaan. Fietsers ondervinden geen hinder van deze werken. Er is een omleiding voorzien. De werken duren normaal gezien tot ten laatste juni. (VTT)