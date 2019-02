Werken omgeving Mostheuvellaan starten in 2020 Toon Verheijen

01 februari 2019

09u41 0 Malle Een aannemer start normaal gezien begin 2020 met de wegen- en rioleringswerken in de Mostheuvellaan, Moerdreef, Epicialaan, Dennenlaan, Korte Dennenlaan, Acacialaan, Bremlaan en Wilgenlaan.

De eerste stappen in het dossier werden al in 2017 gezet. Pidpa en de gemeente gaan hiervoor een samenwerking aan. “Het dossier heeft wat langer geduurd omdat er ook rekening gehouden moest worden met een goede waterhuishouding”, zegt schepen Wim Jordens (CD&V). “In het gebied is er nogal een hoge waterstand. Dus vooral in vochtige periodes moet ervoor gezorgd worden dat het water vlot afgevoerd wordt. Daarvoor zullen drainagebuizen voorzien worden.” Pidpa is in dit dossier bouwheer en zal de bouwaanvraag doen. Als alles meezit zullen de werken begin 2020 uitgevoerd worden.