Werken Lierselei uitgesteld door vrieskou 26 februari 2018

Aan de Lierselei (N14) in Malle zouden vandaag normaal rioleringswerken beginnen, maar door het vriesweer gaat dit niet door. Vermoedelijk zal de start van de werkzaamheden een week worden uitgesteld, al hangt dat natuurlijk af van het weer. Rioolbeheerder Aquafin is in de omgeving bezig met een groot renovatieproject. Eens er ter hoogte van de N14 effectief wordt gestart, zal dit zijn impact hebben op het doorgaand verkeer. In principe zullen de werken vijf maanden duren. (KDC)