Werken gestart aan fiets- en voetpad Antwerpsesteenweg 28 juni 2018

02u43 0

Een aannemer is in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) gestart met de heraanleg van het voet- en fietspad langs de Antwerpsesteenweg. Het volledige voet- en fietspad zal heraangelegd worden in fases vanaf Den Brekel tot aan Domein de Renesse. Ter hoogte van Maris Stella zullen fietsers via een doorgang via de betonstrook langs de rijbaan geleid worden.





Vanaf de zone waar de middenstrook vrij is van eilandjes en voorsorteerstroken, zal het verkeer komende van Antwerpen over de middelste rijstrook worden gestuurd. Voor een vlotte doorgang wordt een parkeerverbod ingesteld aan de overzijde van de rijbaan en dit ter hoogte van de werken. Tegen het einde van de zomer moeten de werken afrond zijn.





(VTT)