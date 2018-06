Website vernieuwd 30 juni 2018

02u49 0

De gemeente Malle heeft haar website grondig vernieuwd. Vooral de zoekmotor is aangepast en werkt nu iets gemakkelijker. "Je zoekterm wordt automatisch aangevuld en brengt je met één klik naar de pagina die je zoekt", zegt schepen Dries Van Dyck. "De zoekfunctie zoekt in alle pagina's op de website, inclusief de pagina's met nieuwsberichten, activiteiten, het digitaal loket én zelfs in alle downloadbare documenten. Met een overzichtelijke lijst aan zoekresultaten vind je snel de informatie die je zoekt." Burgers met een suggestie, een vraag, een klacht, een compliment of een opmerking kunnen dat via een onlineformulier doen. Ook alle ander mogelijke informatie zoals een overzicht van (wegen)werken is vlotter te vinden. (VTT)