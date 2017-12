Vroegste kerstkind van Vlaanderen is geboren in AZ Sint-Jozef 02u41 0 Foto Benoit De Freine Noor Cornelis met mama Gitte De Houwer en papa Thomas Cornelis.

De prijs voor het vroegste kerstekind in onze regio gaat dit jaar naar Noor Cornelis (3,580 kilogram voor 51 centimeter). Noor is het eerste kindje van papa Thomas Cornelis (25) en Gitte De Houwer (24) uit Vlimmeren en kwam op kerstdag om 0.20 uur ter wereld in het Algemeen Ziekenhuis Sint-Jozef in Malle. "Eigenlijk was Noor gepland voor 19 december, maar ze liet dus een beetje op zich wachten. Niet erg, want dat ze nu een kerstekind is, maakt het allemaal nog wat specialer", zeggen de trotse ouders.





Het familiefeestje op kerstavond, bij de ouders van mama Gitte, moesten Gitte en Thomas wel aan zich voorbij laten gaan. "Op 24 december zijn we om 16 uur het ziekenhuis binnengegaan. Toen was het feest nog niet bezig. Via sms hebben we de familie op de hoogte gehouden." (KDC)