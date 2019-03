Vrijwilligers krijgen kersenpitkussen als warme dank u Toon Verheijen

11 maart 2019

18u38 0

Het gemeentebestuur van Malle heeft haar vrijwilligers in de ‘bloemetjes’ gezet. Tijdens de jaarlijkse vrijwilligersreceptie in de Notelaar kregen 120 vrijwilligers een kersenpitkussen overhandigd als ‘warm’ cadeau voor hun trouwe en warme inzet voor onze organisatie. “Onze vrijwilligers zijn de kers op de taart binnen onze werking en staan elke dag met veel warmte klaar om onze activiteiten te ondersteunen en onze dienstverlening te versterken”, zegt Wendy Verheyen, coördinator welzijn en leven. “Zonder hun inzet zouden we als lokaal bestuur niet kunnen realiseren wat we nu allemaal doen. Onze vrijwilligers zijn goud waard en daarvoor willen we hen elk jaar uitdrukkelijk bedanken.”