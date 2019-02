Voormalige PWA schenkt cheque van 4.300 euro aan project ‘wijk-werken’ Toon Verheijen

14 februari 2019

14u22 0 Malle De voormalige PWA heeft haar ‘kas’ oficieël overgedragen aan het nieuwe Wijk-werken. Wijk-werken biedt werkzoekenden de kans om vaardigheden te verwerven als opstap naar een echte job.

Met de overhandiging van een cheque ter waarde van 3.400 euro draagt PWA symbolisch de ‘kas’ over aan ‘wijk-werken Selab’, het samenwerkingsverband dat wijk-werken voor de gemeenten Brasschaat, Brecht, Kalmthout, Kapellen, Malle, Schoten en Wuustwezel organiseert. “Bij Selab werkzoekenden maximaal een jaar de kans om werkervaring op te doen”, zegt Peter Mees, verantwoordelijke binnen wijk-werken Selab. “Dit gebeurt door het uitvoeren van kleine klussen bij burgers of niet-commerciële organisaties. De ervaring die ze opdoen en de competenties die ze hierbij verder ontwikkelen, kunnen helpen in hun verdere traject naar werk.”

Het gemeentebestuur van Malle wil zo veel mogelijk Mallenaren aan het werk en juicht wijk-werken toe. “Een job is, samen met het beschikken over een betaalbare woning, de beste garantie tegen armoede”, zegt schepen Wouter Patho (N-VA). “Dat deze organisatie vandaag een extra financiële ondersteuning krijgt, is goed nieuws. Het komt mensen uit Malle die om verschillende redenen ver af staan van de reguliere arbeidsmarkt ten goede.”