Vliegveld Malle wordt natuurgebied van 200 hectare Vliegveld, paardenwedstrijden en cyclocross mogen wel blijven Toon Verheijen

15 maart 2019

19u04 0 Malle De Vlaamse regering heeft vrijdag het licht op groen gezet voor de latere verkoop van het vliegveld Malle. De regering heeft een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan opgestart. Eind april start het openbaar onderzoek en daarna kan het domein verkocht worden aan enkele aanpalende eigenaars, Natuurpunt en Pidpa. Goed nieuws ook voor de vliegclub, paardenliefhebbers en de cyclocross: ook voor zachte recreatie is er een toekomst weggelegd.

Het vliegveld in Malle is nog altijd eigendom van het ministerie van Defensie, maar die is het domein liever kwijt dan rijk. Voorbije maanden dook al meermaals het gerucht op dat er een oplossing in de maak was, maar dat werd door zowat alle partijen ontkend. Uiteindelijk zorgde een bemiddeling van gouverneur Cathy Berx tot een oplossing. “Het uitvoeringsplan ‘Omgeving Vliegveld Malle’ in de gemeente Malle, Zoersel, Zandhoven, Lille, Vorselaar zal het voormalige militair domein met het vliegveld herbestemmen tot natuurgebied”, zegt minister van Omgeving Koen Van Den Heuvel (CD&V). “Een deel van het gebied van het gebied zal blijven gebruikt kunnen worden om recreatief te vliegen. Op een welbepaalde zone zal er ook paardrijden en cyclocross nog mogelijk zijn. Het is uiteindelijk een vrij unieke samenwerking geworden tussen Natuurpunt, Pidpa en een aantal aangrenzende eigenaars. Zij gaan het gebied samen aankopen en in de toekomst als één samenhangend geheel te gaan beheren en zo de Europese natuurdoelen voor het gebied zullen realiseren.”

Openbaar onderzoek

Het nieuwe GRUP gaat op 30 april in openbaar onderzoek dat loopt tot 28 juni. In die periode kunnen eventuele bezwaarschriften nog ingediend worden. “De bedoeling is dat de 200 hectare een echt natuurgebied wordt. De bedoeling is dat de waardevolle bossen, heidekernen en landduinen bewaard blijven en ook onderhouden worden. Het plan omvat naast het militair domein ook de landbouw-, natuur- en bosgebieden in de ruime omgeving van het vliegveld tussen Zoersel, Oostmalle en Wechelderzande. Het duidt deze grote aaneengesloten open ruimte aan als ‘erfgoedlandschap’ en zet in op het behoud van de aanwezige landschaps- en erfgoedwaarden. Het gaat om drie aangrenzende gebieden uit de vastgestelde landschapsatlas: het bos- en landbouwgebied ‘Herenbos, Heihuizen en Zalfen’, het natuurgebied ‘Zalfens Gebroekt’ en de bossen rond het ‘domein Blommerschot en Beulkbeemden’.”

Wandelpaden

De verkoop zal uiteindelijk pas gefinaliseerd worden als het openbaar onderzoek is afgerond het GRUP definitief is goedgekeurd. “We zullen ook nog met Natuurpunt rond de tafel gaan zitten om te bekijken of er een deel van het terrein opengesteld kan worden voor wandelaars”, zegt Van Den Heuvel. “We weten immers allemaal dat wandelen gezond is en dat het niet beter is om dat te doen in de natuur.” De vliegclub die actief is op het domein is uiteraard tevreden met het plan, want het biedt enigszins rechtszekerheid. “Maar we blijven wel alert, want er is oog nog een dossier lopende van windmolens in het gebied en dat kan ook negatieve gevolgen hebben voor ons. Maar we zijn dus tevreden. Vooral omdat dit een vrij uniek natuurgebied is.”

Het gemeentebestuur van Malle was niet uitgenodigd op de persconferentie, maar desalniettemin is schepen van ruimtelijke ordening Sanne Van Looy (N-VA) tevreden met het akkoord. “We zijn vooral blij dat de wandelaar, de natuurliefhebber en de crossfanaten welkom zijn. Het is een evenwichtig akkoord waarbij de natuur, de bescherming van de biodiversiteit en de zachte recreatie gewaarborgd blijven en daar zijn we als gemeente heel tevreden mee.”