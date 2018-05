Vlaamse primeur voor zorgcampus MANTELZORGERS WONEN IN FLATS BOVEN MENSEN MET BEPERKING TOON VERHEIJEN

25 mei 2018

03u01 0 Malle Huize Walden en de sociale huisvestingsmaatschappij De Ideale Woning realiseren samen een uniek woonconcept. Op de zorgcampus aan de Sint-Pauluslaan verrijzen 43 appartementen voor zorgbehoevenden met daarboven nog eens vijftien flats voor hun mantelzorgers.

Voor zorgbehoevenden die een mantelzorger hebben - dikwijls de partner of een naas familielid - is het niet altijd evident om samen te wonen (of op z'n minst dichter bij elkaar te huizen). Huize Walden telt momenteel al 45 studio's waarbij zorgbehoevenden worden opgevangen en verzorgd. Dankzij dit project komen er nu dus 43 bij met nog eens 15 appartementen voor de mantelzorgers. "Het gaat inderdaad om een volledig nieuw vorm van wonen", zegt Filip Lagiewka van De Ideale Woning.





Sociaal contact

"De persoon met een zorgvraag én zijn of haar mantelzorger wonen in één gebouw. We voorzien ook gemeenschappelijke ruimten zodat er voor de bewoners voldoende ruimte is voor sociaal contact. Het is ook gemakkelijk dat de nieuwbouw aansluit bij het bestaande gebouw. De nieuwe bewoners zullen dus ook kunnen rekenen op de zorgverstrekking die al aanwezig is."





De samenwerking tussen De Ideale Woning en Huize Walden is er gekomen omdat er een stijgende vraag was van gezinnen die wilden blijven samenwonen met een familielid die toch zware zorg nodig heeft. "Denk maar een gezinslid met een blijvende zware handicap na een ongeval of een partner/kind met een aangeboren aandoening. Thuis voor de mensen zorgen is niet altijd meer evident. In deze vorm van samenwonen kan dat wel, want de gespecialiseerde zorg die dikwijls extra nodig is, is hier al aanwezig." De nieuwe studio's hebben een volledig ingerichte badkamer en een klein keukentje. Elke studio of appartement kan voorzien worden van een oproepsysteem dat ervoor zorgt dat er dag en nacht permanentie kan opgeroepen worden.





Kijkdagen

Het project nadert stilaan de afwerking en daarom worden op 7, 8 en 9 juni kijkdagen georganiseerd. Geïnteresseerden kunnen dan telkens tussen 14 en 17 uur uitgebreid kennis maken met de nieuwe voorziening. "Wij willen laten zien wat er op dat moment in de nieuwbouw aan voorzieningen beschikbaar is", vertelt Yves Bisschops van Huize Walden. "We richten ons vooral op mensen met een fysieke beperking. Daarvoor hebben we gespecialiseerde zorg en verpleging in huis. En we kijken echt naar het individu." Het oorspronkelijke gebouw blijft dus bestaan. Er komt ook nog een bistro die kort na het bouwverlof klaar zal zijn. Daarnaast komt er ook nog een klein winkeltje.





Pilootproject

Het uitbreidingsproject van Huize Walden in Malle is een pilootproject waarbij deze nieuwe vorm van wonen wordt uitgetest om eventueel later op meer plaatsen in Vlaanderen toe te passen.