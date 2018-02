Vlaams Belang wil mee besturen, maar claimt geen schepenambten 10 februari 2018

02u53 1 Malle Pieter Van Boxel van Vlaams Belang ziet besturen samen met de politieke beweging Malle 2018 wel zitten, zelfs zonder schepenambten.

"We vrezen de concurrentie niet omdat wij toch op een rechtser publiek mikken. Het valt ons op dat de Paul Van Ham en Kris Mintjens dezelfde analyse maken als wij. Het beleid heeft veel te lang stil gestaan", vindt Pieter Van Boxel. "De politieke beweging van Paul en Kris lijkt onze ideale partner om de verandering opnieuw in beweging te zetten. We willen voor hen die keuze zelfs gemakkelijker maken, want postjes interesseren ons niet. Concreet bieden we de mogelijkheid tot gedoogsteun aan. Dat wil zeggen dat de nieuwe partij alle schepenambten krijgt en Paul of Kris burgemeester van Malle mag worden." Van Ham reageert. "We gaan onze eigen weg en hebben niet de bedoeling samen te werken met Vlaams Belang." (VTT)