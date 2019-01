Vlaams Belang Malle : “Hij paste niet langer in onze manier van werken” Toon Verheijen

22 januari 2019

13u45 0 Malle Vlaams Belang Malle werd enkele dagen geleden aangevallen door ex-partijlid Pieter Van Boxel toen een ander ex-bestuurslid zijn overstap bekendmaakte naar de voorlopig eenmanspartij van Van Boxel. De partij reageert nu. “Het klikte gewoon niet meer en daarom kiezen we voor een andere ondervoorzitter.”

Pieter Van Boxel zetelde tot vorig jaar nog voor Vlaams Belang in de gemeenteraad van Malle, maar stapte enkele maanden voor de verkiezingen uit de partij en richtte zelf Lijst Van Boxel op. Hij wist echter geen zetel te veroveren tijdens de verkiezingen en zijn ex-partij Vlaams Belang steeg van één naar twee. Recent pakt LVB uit met forse taal toen ex-ondervoorzitter Ronny Meys uit Vlaams Belang stapte en zich aansloot bij LVB.

Vlaams Belang reageert nu het incident. “Na de succesvolle gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober werkte Vlaams Belang Malle verder aan de uitbouw van de partij”, zegt Wim Vervloet. “We hebben de partij op korte tijd terug naar 2 zetels bracht. Ik kreeg in januari 2019 het volledige vertrouwen van het bestuur en zal dan ook voorzitter blijven en samen met Tom Lauryssen in de gemeenteraad zetelen. Ellen Lauwen, die al jaren trouw is aan Vlaams Belang en ook het volledige vertrouwen van het bestuur kreeg, zal ondervoorzitter worden en tevens lid Van het BCSD. Na grondig overleg binnen het bestuur is duidelijk geworden dat een bepaald persoon niet meer paste binnen onze manier van werken en politiek doen. Verder wensen wij in stilte verder te werken aan de uitbouw van onze partij. Ons partijbestuur zal dan ook ten gepaste tijden met bekwame mensen uitgebreid worden.”