Vlaams Belang ijvert voor verkeersmaatregelen in omgeving van Arena Mintjens Toon Verheijen

01 februari 2019

10u04 0 Malle Vlaams Belang ijvert voor verkeersmaatregelen in de omgeving van de Heidemolenbaan, Hemelstraat en Sint-Jobbaan in Westmalle.

“Door het succes van Play & Sport in de Arena Mintjens en door de terugkeer van Club80 is het in die straten erg druk geworden”, zegt Tom Lauryssen van Vlaams Belang. “Het gaat om smalle straten waar het moeilijk is om elkaar te passeren en er wordt te snel gereden. Maatregelen zoals verkeersremmers, een zone 30 of enkelrichting lijken ons een goed idee.”

De gemeente erkent dat buurtbewoners melding hebben gemaakt over de toegenomen verkeersdrukte. “We gaan verkeerstellingen laten uitvoeren”, zegt schepen Sanne Van Looy (N-VA). “Dat hebben we bijvoorbeeld ook laten doen in de Wijngaardstraat. Met de resultaten kunnen we dan het probleem echt in kaart brengen en de gepaste maatregelen nemen. Enkelrichting invoeren lijkt ons geen goed idee, omdat je dan nog meer uitnodigt om harder te rijden. We moeten de problematiek ook bekijken in ons nieuw mobiliteitsplan.”