Villa Torenhof wordt luxehotel Werken starten mogelijk nog dit jaar Toon Verheijen

13 februari 2019

13u44 0 Malle De meer dan honderd jaar oude Villa Torenhof aan de Hallebaan wordt omgetoverd tot een luxehotel. De gevel van het pand wordt gerenoveerd. Een groot nieuw bijgebouw zal in dezelfde stijl opgetrokken worden.

Torenhof werd in 1912 gebouwd door een Gentse apotheker die in het stille Westmalle rust en verpozing kwam zoeken. In de jaren 60 werd de stad Antwerpen eigenaar en maakte er een openluchtcentrum van.

Enkele jaren geleden dan besloot de stad om het domein van de hand te doen. Zo opende de gemeente er vorig jaar nog een nieuw park, bouwde Vastgoed CW er 24 appartementen en een ander deel ging naar de vzw Emmaüs voor de bouw van een zorginstelling maar voor dat project werd vorig jaar nog de bouwvergunning geweigerd. Voor Torenhof is nu wel een nieuwe bestemming gevonden. En belangrijk: het gebouw zal in ere bewaard worden.

Hotel

Villa Torenhof, dat ooit al een pension is geweest, zal verbouwd worden tot een luxehotel. Ontwikkelaar ICN Develoment werkt daarvoor samen met AID Architecten uit Malle en gaat nog op zoek naar een geschikte partner om het hotel uiteindelijk uit te baten.

“De eerste voorbereidingen zijn al getroffen en we hopen dit jaar nog te kunnen starten met de renovatie en de verbouwingen”, vertelt Nathalie Schrauwen. “Het gebouw is geen beschermd monument en is ook niet opgenomen in de inventaris van onroerend erfgoed, maar toch zal ICN het bestaande gebouw met zorg renoveren en de uitbreiding zal geïnspireerd op het oorspronkelijke gebouw en in diezelfde stijl opgetrokken worden.”

Veel vraag naar kamers

Het aantal kamers wordt nog bekeken. Dat Torenhof een hotel wordt, is een weldoordachte beslissing van ICN. “We hebben met de gemeente Malle gekeken naar de noden in deze regio. Malle, Beerse en Turnhout hebben veel bedrijvenzones. Er is een grote vraag naar kamers. Niet alleen voor eenmalige overnachtingen, maar ook voor langere verblijven. Daarom plannen we er ook een aantal kamers met keukentje die voor enkele weken gehuurd kunnen worden.”

Horeca

Het hotel zal uiteraard ook een eetgelenheid krijgen. “Op het gelijkvloers plannen we een restaurant of brasserie met achterliggend terras en ondergronds komt er mogelijk een polyvalente ruimte met sauna of wellness”, zegt Nathalie Schrauwen. “Dit laatste is een formule die we in een project in Luxemburg al toepasten en die daar veel succes heeft.”