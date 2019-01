VIDEO. Billy de klashond troost verdrietige en boze kindjes Dwergteckel komt vier dagen per week mee naar klas van juf Fabienne Toon Verheijen

14 januari 2019

17u02 0 Malle De gemeentelijke basisschool De Horizon heeft een héél bijzondere leerling in het vierde leerjaar. Billy, de dwergteckel van juf Fabienne, komt immers dagelijks mee naar de school en heeft er zijn eigen plaatsje in de klas. Hij heeft zelfs een eigen snoezeltent. Billy zorgt ervoor dat heel wat kindjes hun verdriet en boosheid kwijt kunnen. “Even knuffelen met Billy en dan is het véél sneller voorbij”, klinkt het bij de leerlingen.

Dieren zijn altijd al een beetje thuis geweest in de klas van juf Fabienne Gerinckx. Vorig jaar was het de hamster Elvis - een actieve hamster die graag stunten deed - die regelmatig de show stal. “We merkten echter dat het diertje voor kinderen een rustgevende factor was", vertelt juf Fabienne. “Onder meer een van mijn zonen ging er regelmatig naar toe en werd er rustig van. Toen we dan met de school bezig waren rond onze schoolvisie en specifieke noden per klas, wilde ik wel terug iets met dieren. In juli heb ik dan zelf Billy in huis genomen en kwamen we op het idee om het met Billy te proberen mits de ouders het uiteraard goed vonden. Want er waren wel wat vragen en bemerkingen of de hond niet te veel voor afleiding zou zorgen.”

Knuffelen

Van die afleiding is niet veel te merken. “Billy zit meestal in zijn bench vooraan en slechts tijdens bepaalde uren of tijdens de speeltijden mag ze eruit", vertelt juf Fabienne. “Maar het is alleen maar positief eigenlijk. Zo merken we bijvoorbeeld dat ruzies veel sneller opgelost geraken. De leerlingen gaan soms ook in ons snoezeltentje zitten en dan kruipt Billy er bijna automatisch bij om te knuffelen en kroelen. We hebben het dan maar ineens het Billytentje genoemd. Maar het werkt echter. De boosheid of het verdriet verdwijnt veel sneller bij de kinderen. Voor een van de kinderen was de aanwezigheid van Billy zelfs héél goed. Ze was hier nieuw en sprak amper. Alleen tegen Billy deed ze soms een uitleg. Billy is echt wel door iedereen geliefd. Ze heeft zelfs kerstkaartjes gekregen van ouders en grootouders (lacht).

Knuffelbeer

De leerlingen van het vierde leerjaar van juf Fabienne zouden Billy in elk geval niet meer kunnen missen. Nanou is een van de dikke vrienden van Billy. “Het is echt wel leuk om haar bij ons in de klas te hebben”, vertelt Nanou. “Vooral als ik boos ben ga ik wel eens in de tent zitten en dan komt Billy erbij. Eventjes heel hard knuffelen en dan ben je meteen niét meer boos. Het helpt echt. Het is ook zo'n lief hondje.” Ook Tor kruipt regelmatig in de tent. “Soms alleen, maar soms ook Billy er vanzelf bij zitten. Dan vertel ik wel eens dingen tegen hem en dan gaat het snel weer beter.” Volgens juf Fabienne kan Billy met iedereen goed overweg. “Ze heeft wel haar favorietjes, maar ze knuffelt met iedereen graag hoor (knipoog).”