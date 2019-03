Verenigingen maken wegen en pleinen weer proper Toon Verheijen

24 maart 2019

14u13 0

Verschillende verenigingen uit Malle zijn er dit weekend op uit getrokken om straten en pleinen vrij te maken van zwerfvuil. Gewapend met grijpstokken, vuilniszakken en handschoenen trokken ze de straten op. Ook schepen Wim Jordens (CD&V) trok er met enkele partijgenoten op uit en kreeg daarbij steun van Katrien Schrijvers uit Zoersel en minister Koen Van Den Heuvel.

Op het gemeenteplein in Westmalle stond een container waar het ingezamelde afval werd gedeponeerd. Samen hebben de verenigingen 110 kilometer gestapt. De gemeente geeft de verenigingen daarvoor zelfs een subsidie van vijftig euro per kilometer, 5.500 euro in totaal dus. Niet alleen verenigingen, maar ook scholen en particulieren hebben zwerfvuil opgeruimd in Malle. Ze konden daarvoor opruimmateriaal lenen bij de gemeente. Het volgende zwerfvuilweekend staat gepland op 21 en 22 september.