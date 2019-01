Van stroschuur tot folkloristisch volksfeest: opnieuw duizenden mensen op Salphenkermis David Acke

19 januari 2019

Zalfen is opnieuw in feeststemming want de jaarlijkse Salphenkermis vond weer plaats. Sinds 1971 is het uitgegroeid tot het folkloristische evenement van de buurt. Wat ooit begon als een bescheiden feestje tussen het hooi in een schuur is vandaag een feest waar duizenden mensen op af komen. "Mijn vader wilde de verenigingen een centje laten bijverdienen door drank en spijs aan te bieden. Tot op vandaag is dat nog steeds zo."

In 1971 vond de allereerste editie plaats van de Salphenkermis in Zalfen, een gehucht van Malle. Ergens in de schuur van een boer tussen het hooi. Zonder het te beseffen, was Christophe Lenaerts daar toen aanwezig. Hij zat in de buik van zijn moeder en zou enkele maanden later pas ter wereld komen. Het was zijn vader Godfroid Lenaerts die het feestje op poten had gezet. Niet wetende dat de Salphenkermis stelselmatig zou uitgroeien tot een groot volksfeest waar duizenden mensen naar afzakken. “Mijn vader was altijd erg betrokken bij het verenigingsleven in de gemeente. Overal was hij wel ergens lid van. Hij wilde iets organiseren waar de verenigingen iets aan konden verdienen door drank en spijs aan te bieden. Iets wat tot op vandaag nog steeds het geval is,” vertelt Christophe. Al moet deze editie het wel met minder verenigingen stellen. “Het wordt steeds moeilijker om jongeren hiervoor warm te maken.”

Toch vermoed Christophe dat er nog een reden is waarom zijn vader destijds de Salphenkermis op poten zette. “Mijn ouders waren op dat jaar twintig jaar getrouwd en bovendien was ik op komst. Ze hebben het nooit met zoveel woorden verteld maar ik vermoed dat ik er dus ook voor iets tussen zit. De heilige Antonius is de patroonheilige voor de verloren zaken. Misschien hadden ze niet verwacht alsnog een kindje te krijgen?”

Na de eerste editie kwam er een tweede, een derde en uiteindelijk is de Salphenkermis een folkloristisch gebeuren geworden dat niet meer weg te denken valt. “Tien jaar lang is mijn vader voorzitter geweest van de organisatie. Nadien ga hij de fakkel over aan Harry Hendrickx, die ondertussen burgemeester is van Malle.” Tot 2004 miste Godfroid geen enkele editie van de Salphenkermis, “al sloeg hij de namiddag en avond wel al eens over. Maar het Sint Antoniusvuur miste hij nooit,” vertelt zijn zoon. In 2006 overleed Godfroid.

Dit jaar kwamen er zo een achtduizend bezoekers richting Zalfen. Het was alsof de weergoden er voor iets tussenzaten. Na een periode van nat en grijs weer, klaarde de hemel boven Malle op en dat zorgde voor een aangename sfeer.