Van schrijnwerker tot beeldhouwer TALENTKLASSEN VOOR 4DE TOT 6DE LEERJAAR VOLGEBOEKT TOT 2023 TOON VERHEIJEN

25 april 2018

02u43 0 Malle De talentklassen, die het provinciaal Vormingscentrum Malle sinds 2015

organiseert, zijn een schot in de roos. Meer dan 3.000 leerlingen namen er al aan deel. Het programma is al volgeboekt tot maar liefst 2023. Kinderen van het vierde tot zesde leerjaar kunnen er vijf dagen lang ontdekken wat ze later willen worden.





De talentklassen startten in 2015 als proef met vijf klassen. Een jaar later waren dat er al 16 en dit schooljaar zelfs 23. "We hebben die beslissing genomen om leerlingen van vooral het zesde te helpen om een studiekeuze te maken die echt bij hen past", vertelt gedeputeerde Inga Verhaert. "We merken immers in Antwerpen - en dan vooral in de stad zelf en in Mechelen - een vrij hoog percentage leerlingen dat de school verlaat zonder een diploma. In heel wat gevallen komt dat omdat leerlingen nooit 'op hun plaats' gezeten hebben. Ook het watervalsysteem, waarbij je als leerling start in het ASO maar uiteindelijk eindigt in het BSO, werkt niet motiverend."





Krachten

De klassen die deelnemen aan de talentklassen overnachten een hele week in het Vormingscentrum. Ze werken rond natuur, beeld, taal, rekenen, muziek, team, bewegen en 'zelfkracht'. "Leerlingen ontdekken wat ze wel of net niet kunnen en zien het verschil met hun medeleerlingen", vertelt coördinator Veerle Van den Wyngaert. "Elk jaar staan ook nieuwe workshops op het programma, zoals dit jaar een escaperoom of robotjes programmeren. We hebben ook lesmappen ontwikkeld die in meer dan honderd scholen al gebruikt worden. Voor de workshops werken we ook veel samen met mensen van buitenaf zoalsmuzikanten. De leerlingen krijgen ook een dagboekje en een schrifje waarin ze kunnen aanduiden wat ze goed kunnen of net minder goed. Alle spullen die ze maken tijdens de week - zoals gisteren een wiebelspin en een monster in klei - krijgen ze ook mee naar huis."





Pluspunten

Klaas Verreth is zorgcoördinator op de vrije basisschool WAVO uit Onze-Lieve-Vrouw-Waver. Hij is er deze week al voor de vijfde keer. Er is ook een klas van De Luchtballon uit Merksem. "Het voordeel is dat je de kinderen even wegtrekt uit hun vertrouwde schoolomgeving", vertelt Verreth. "Je ziet heel wat kinderen openbloeien. Bovendien kan je hen hier dingen aanbieden waar we als school zelfs niet kunnen denken zoals een opnamestudio of een echte techniekklas. Ondertussen zijn we wel op onze school al gestart met een soort van atelier waar leerlingen tijdens vrije momenten op zoek kunnen gaan naar wat ze graag doen en wat ze goed kunnen."