Tweelingbroers brengen wereldwijd punkplaat Heartstrings uit met 'This Means War' In de zomer volgt tournee met Amerikaanse band door Europa

11 januari 2019

10u35 0 Malle De tweelingbroers Bert en Dries Van Dyck brengen samen met hun drie bandleden van This Means War hun allereerste langspeler uit. En niet zomaar: want de plaat van de punkgroep wordt vrijdag wereldwijd gereleased door Pirates Press Records in Amerika, maar ook in Europa en Azië belandt de plaat in de winkelrekken. “Opnieuw op Graspop staan. Dat zou mooi zijn.” Deze zomer staat er ook weer een tournee op het programma met een Amerikaanse band.

De broers Van Dyck – waarvan Dries schepen is in Malle – spelen al ruim 25 jaar muziek. Dries is drummer en broer Bert neemt de vocals voor zijn rekening. Met hun vorige groep Convict toerden ze ook al half Europa rond, maar sinds goed twee jaar hebben de broers met This Means War een nieuwe band. De grote doorbraak lijkt er nu te komen. “Onze eerste volledige lp wordt vrijdag inderdaad in release gebracht door onze platenfirma’s in Amerika en Duitsland”, vertellen de broers. “We zijn er best trots op. Vooral omdat in ons genre, de punk, we zijn opgepikt door toch wel de grootste platenfirma in Amerika Pirates Press Records.”

Voor de broers was dat een droom. Eentje die Bert maar net op tijd ontdekte. “Ruim anderhalf jaar geleden hadden we een demo opgenomen samen met de andere muzikanten Robbie Jennekens, Dave Moors en Carlo Geerlings”, vertelt Bert. “We trokken onze stoute schoenen aan en stuurden het op naar enkele platenfirma’s waaronder Pirates Press Records. We kregen wel wat respons terug van anderen, soms zelfs negatief. Tot ik plots – en ik doe dat anders nooit – mijn spam-mail nakeek en daar een e-mail zag zitten van Pirates Press Records. Ze zagen het helemaal zitten.” Dries kan het nog levendig voor de geest halen. “Ik was aan het joggen en zag plots een auto nogal wild in onze straat komen. Beetje zwalpend. Ik dacht nog bij mezelf: die heeft ook genoeg gedronken (grijnst). Bleek het ‘onzen Bert’ te zijn met het goede nieuws. We waren door het dolle heen.” Pirates Press Records is dan ook geen kleintje in de punkwereld. Alleen al op het hoofdkantoor in San Francisco zijn er dagelijks veertig werknemers in de werk. De ‘presserij’ voor de platen zit in Tsjechië. “Een bijzondere firma trouwens. Zo hebben ze voor een Amerikaanse zware metalband bloed verwerkt in de vinyl. En voor nog een andere band de assen van een overleden dierbare. De platen krijgen ook alle mogelijke kleuren. Zo zijn er van onze bijvoorbeeld grijze, rode en nog andere kleuren.”

Toeren

In 2018 toerde de band al door Europa. Ook deze zomer komt er een tour met een ‘nightliner’ samen met een Amerikaanse band. “Best wel spannend hoor, want je zit weken met gasten op een bus die je eigenlijk niet kent. Als het dan niet klikt (lachen).” De broers zijn de veertig gepasseerd, maar bruisen nog altijd van de energie. “Al moeten we niet meer elke week op een podium staan hoor, maar het blijft wel kicken elke hoor. En als we de kans krijgen om nog eens op Graspop te staan? Ja graag. Maar we blijven nuchter hoor. In de muziekwereld kan je snel groeien, maar het kan ook even snel weer gedaan zijn. Voor ons blijft het ook een hobby. We werken ook nog. Heel wat Amerikaanse band snappen dat niet zo goed.” Gek genoeg is This Means War in Vlaanderen nog maar nauwelijks bekend, maar in Amerika en Duitsland al wel. “Voor Belgische groepen is het altijd wat moeilijker om een of andere reden. Je moet doorbijten. Ooit zei iemand : je bent pas sant in eigen land als je het maakt in het buitenland. Jammer, maar het is wel zo. Maar ach, we zijn blij dat we de kans weer krijgen en gaan ervan genieten. Met dank aan onze families trouwens, want zonder hen…”