Tweeduizend handtekeningen uit bezorgdheid voor vier windmolens op industriegebied Toon Verheijen

14 februari 2019

14u05 0 Malle De burgerbeweging Windstil heeft een petitie met tweeduizend handtekeningen afgegeven aan het gemeentebestuur van Malle. Ze willen daarmee hun bezorgdheid aantonen over de eventuele komst van vier windmolen in het industriegebied van Malle.

De vier windturbines zijn ingetekend bij ETAP, op de twee terreinen van Fingo en in Zoersel op een grasveld naast het industriegebied en naast het voetbalveld van KFC Eendracht Zoersel, eigendom van Mintjens Group. “De inplanting van deze windturbines is in de nabijheid van woonzones op een afstand van minder dan vijfhonderd meter”, klinkt het bij de burgerbeweging. “Wetenschappelijke studies tonen aan dat windturbines een zware impact hebben op onze leefomgeving zoals het geluid, de gezondheidsrisico’s, de slagschaduw, de fauna.” Windstil organiseerde in december ook al eens een druk bijgewoonde informatieavond en heeft nu ook een petitie met tweeduizend handtekeningen overhandigd aan het gemeentebestuur. “We organiseren nu op maandag 18 februari een informatieavond voor de politici van Malle en Zoersel, de leden van de milieuraad, de Minaraad en de leden van de Gecoro. Met deze infoavond wil Windstil nog meer diepgaande informatie bezorgen aan de beleidsmensen waarbij vragen kunnen gesteld worden om zo tot een open dialoog te komen.”