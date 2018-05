Tweede fase werken Turnhoutsebaan 22 mei 2018

De aannemer start dinsdag met de tweede fase van de werken op de Turnhoutsebaan tussen Vlimmeren en Oostmalle. Het oude wegdek wordt dan weggefreesd. Doorgaand verkeer wordt omgeleid via Wechelderzande. Op vrijdag 25 mei worden overdag (vanaf 6u 's ochtends) de nieuwe toplaag asfalt en de nieuwe markeringen aangebracht. Er is dan absoluut geen verkeer mogelijk. In de loop van vrijdagavond worden de werken normaal afgerond. (VTT)