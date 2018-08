Tweede fase heraanleg doortocht 10 augustus 2018

Een aannemer start op 20 augustus met de tweede fase van de heraanleg van de doortocht in Oostmalle. De eerste fase startte eind juli al met de herinrichting van de Blijkerijstraat. De tweede fase is de herinrichting van het plein rond het oude gemeentehuis en het gedeelte van de Hoogstraatsebaan tussen lederwaren Margo en de Antwerpsesteenweg. De start van de derde en laatste fase start rond 14 januari 2019 met de heraanleg van het resterende deel van de Hoogstraatsebaan tot aan de Smekenstraat. De omleiding tijdens fase 1 en 2 gaat via Rijkevorsel en Sint-Lenaarts. Het gemeentebestuur heeft aan AWV gevraagd om tijdens de omleiding verkeerslichten te plaatsen aan het kruispunt Sint-Lenaartsebaan (N153) - Antwerpsesteenweg (N12) zodat de veiligheid van voetgangers en fietsers wordt gegarandeerd. Het busvervoer wordt omgeleid via de Slachterijstraat. Deze straat wordt tijdens de werken een zone 30. (VTT)