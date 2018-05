Twee kandidaten voor aankoop Molenhuis 05 mei 2018

Twee kandidaten zijn opgedaagd om het Molenhuis aan de Antwerpsesteenweg aan te kopen. De gemeente probeert al jaren om het pand van de hand te doen, maar dat lukt niet meteen. De gemeenteraad nam in mei 2015 al eens de beslissing om het Molenhuis, waarvan de uitbaters een jaar eerder de boeken hadden neergelegd, openbaar te verkopen. De vraagprijs bedroeg toen 320.000 euro, maar verder dan een bod van 305.000 euro kwam het niet. Samen met Kempens Landschap werd dan in 2016 opnieuw een poging gedaan om een huurder te vinden, maar opnieuw zonder resultaat. Tijdens de zomer daagden twee potentiële huurders op, maar zij wilden een instapklare horecazaak. Nadat de gemeente de voorbije maanden opnieuw een oproep deed, daagden er uiteindelijk twee kandidaten op. "We gaan de biedingen volgende week bekijken en dan een beslissing nemen", zegt schepen Dries Van Dyck (DBM). "We zijn blij dat er kandidaten zijn opgedaagd en dat er toekomst lijkt weggelegd voor de zaak." (VTT)