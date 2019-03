Tripel Rock strikt de Fixkes Toon Verheijen

28 maart 2019

15u18 0

De Chiro van Westmalle organiseer dit jaar opnieuw haar festival Tripel Rock en heeft met De Fixkes voor het eerst een grote naam kunnen strikken. “We mikken dan ook op een breder publiek dit jaar”, zegt Jules Vermeiren van de Chiro. “Naast FIXKES zullen ook Monkey Mind en Joe Pilar optreden. We zijn heel trots dat we zo’n naam kunnen laten komen. Dankzij de steun van Gemeenschapscentrum Malle kunnen we deze derde editie zo extra glans geven.”

Tripel Rock gaat door aan de Chirolokalen in Westmalle aan de Sint Jozeflei. Info & tickets via www.chirowestmalle.be/tripelrock.