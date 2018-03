Tot de zomer verkeershinder op Lierselei 09 maart 2018

02u47 0

Op de Lierselei (N14) in Oostmalle is Aquafin begonnen met rioleringswerken. Er komt een nieuwe persleiding en een gescheiden rioleringsstelsel. Als gevolg van de heraanleg zal het verkeer tot de zomer hinder ondervinden. In enkele zijstraten in de omgeving voerde Aquafin de afgelopen tijd al werken uit. Nu komt dus de Lierselei zelf aan bod, tussen de Sint-Laurentiuslaan en de Zwaluwenlaan. Tussen beide zijstraten wordt de N14 gedurende de werkzaamheden afgesloten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer. Fietsers zullen wel te allen tijde langs de werfzone kunnen passeren. Voor het doorgaand verkeer zijn er omleidingen voorzien. Vanuit Oostmalle dient richting Zoersel een alternatieve route worden gevolgd over de Antwerpsesteenweg en de Zoerselbaan. Verkeer richting E34-Turnhout wordt omgeleid via de Herentalsebaan richting Lille. Bewoners van de wijk De Schaaf kunnen tijdelijk enkel in- en uitrijden via de Zwaluwenlaan of De Schaaf. Het einde van de rioleringswerken is voorzien tegen het begin van de zomervakantie. (KDC)