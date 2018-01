Tot 5 jaar cel voor dieven van 1.000 biljartkeus 25 januari 2018

De 27-jarige Kenneth K. uit Tilburg is tot een effectieve gevangenisstraf van 5 jaar veroordeeld. Zijn kompanen krijgen tot 40 maanden cel. De Nederlanders zijn schuldig bevonden aan een reeks ramkraken en inbraken. Ze roofden onder meer voor 300.000 euro aan biljartkeus in Malle.





In februari 2016 werd Verhoeven Biljarts in Malle grotendeels leeg geroofd. Onbekenden laadden duizend biljartkeus in een bestelwagen van de firma, goed voor een totale waarde van 300.000 euro. De bestelwagen werd nadien leeg teruggevonden in een Tilburgs kanaal. Naast de grote kraak bij Verhoeven Biljarts in Malle pleegden dezelfde daders ook in het arrondissment Turnhout verscheidene feiten.





Het was uiteindelijk een ramkraak die ze al in november 2015 hadden gepleegd op een tabakswinkel in Baarle-Hertog die hen de das om deed. Tijdens dat onderzoek bleek dat de daders zich verplaatsten in de auto van de vriendin van Kenneth K. (27) uit Tilburg. Samen met hem konden ook de Nederlanders Flamur B. (22), Angelo B. (30) en Cornelis J. (37) bij de kraag worden gevat voor hun aandeel bij de feiten. Spilfiguur Kenneth K. krijgt 5 jaar cel en 6.000 euro boete om de oren. Flamur B. en Cornelis J. ieder 3 jaar en 3.000 euro, en Angelo B. een celstraf van 40 maanden en 3.000 euro boete.





Biljarter Johannes T. (49) uit Tilburg, de vermeende opdrachtgever voor de kraak bij Verhoeven, is vrijgesproken. (JVN)