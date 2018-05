Ten Miles mikt op 1.200 deelnemers SCHOLENKAMPIOENSCHAPPEN GEÏNTEGREERD IN LOOPWEDSTRIJD TOON VERHEIJEN

09 mei 2018

02u44 1 Malle Voor wie wil afzien én genieten tegelijkertijd is er op zondag 20 mei de Ten Miles in Malle. "Wat gaat er immers boven lopen in het park van De Renesse dat in deze tijd van het jaar op z'n mooist is?", klinkt het bij de organisatie, die 1.200 deelnemers verwacht.

De Ten Miles Malle is een klassieker geworden voor de lopers van de regio én van ver daar buiten. Vorig jaar wist de Ten Miles Malle maar liefst 1.200 lopers aan te trekken. "Dit jaar mikken we met de 36ste editie alweer zeker op een 1.200-tal deelnemers", zegt Leo Van Ginckel van AC DAL. "We houden grotendeels vast aan ons concept, want wat is er mooier dan lopen in het park De Renesse dat rond deze tijd van het jaar op zijn mooist is? Speciaal aandachtspunt van dit jaar zijn de naturaprijzen voor alle deelnemers. We kiezen bewust voor lokale producten: een bakje aardbeien uit Oostmalle of een fles Westmalle 75 cl. Maar we geven ook een flesje afwasmiddel van Ecover. Een speciaal flesje, want het is gemaakt uit gerecycleerd plastic dat uit de zee gehaald is." De afstanden zijn 5 kilometer, 10 kilometer en de 10 Miles zelf. Voor de kinderen zijn er ook nog enkele korte afstanden. De organisatie houdt ook rekening dat het die dag flink warm kan worden.





In de schaduw

"We hebben het voordeel dat een groot deel van onze omloop door het bos gaat waar veel schaduw is", vertelt Van Ginckel. "Daarnaast hebben we ook een bevoorrading om de 2,5 kilometer." Tijdens de Ten Miles zal er ook een scholenkampioenschap gehouden worden. "Vorig jaar namen meer dan 300 leerlingen en leerkrachten deel", vertelt Van Ginckel. "Netjes verdeeld over de vijf middelbare scholen Maris Stella, Mariagaarde, Koninklijk Atheneum, Immaculata en Sint-Jan Berchmans. Dat was een bijzonder groot succes en daarom wordt dit jaar weer een scholenkampioenschap voor de middelbare scholen van Malle georganiseerd, ingebed in de 10 Miles Malle. Voor de lagere scholen bestaat al jarenlang de scholencross. Voor de middelbare scholen van Malle bestond zoiets niet."





Goed doel

De opbrengsten van dit evenement zijn ten voordele van de (jeugd)werking van ACDAL en ten voordele van Huize Walden uit Westmalle. "Begin 2018 hebben ze hun capaciteit verdubbeld naar 90 studio's voor mensen met een zorgvraag. Bovendien worden er 15 appartementen gebouwd voor mantelzorgers, zodat familie of partner dicht bij hun familielid kan wonen. Daar willen we als organisatie graag aan bijdragen."