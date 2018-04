Strijd tegen leegstand 28 april 2018

De gemeente Malle wil de strijd aan gaan met leegstaande gebouwen en heeft daarvoor een nieuw reglement opgesteld. Het gaat om een reglement gebaseerd is op een beslissing van het Vlaams Parlement uit 2016. Verwaarlozing gaat over de uitwendige toestand van het gebouw, ongeacht of het dienst doet als woning."Het gemeentebestuur wil de eigenaars van verwaarloosde woningen en gebouwen op die manier aansporen om de situatie te verbeteren", zeggen burgemeester Harry Hendrickx (DBM) en schepen Wouter Patho (N-VA).





"Het basisbedrag van 1.000 euro wordt elk jaar met 25 procent verhoogd tot een maximum van 2.000 euro na vijf jaar." (VTT)