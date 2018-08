Spitfire steelt show op Fly-in DUIZENDEN BEZOEKERS ZAKKEN AF NAAR VLIEGVELD DAVID ACKE

20 augustus 2018

02u25 0 Malle De Fly-in van vliegclub Aero Para Club der Kempen was opnieuw een groot succes. Duizenden bezoekers zakten afgelopen weekend af naar het vliegveld om er te genieten van meer dan honderd vliegtuigen. Al ging vooral de Spitfire met alle aandacht lopen.

Opnieuw zakten duizenden mensen af naar de Fly-in op het vliegveld van Oostmalle, waar de Aero Para Club der Kempen haar basis heeft. Meer dan honderd vliegtuigen verzamelden er van over heel Europa. "De Fly-in van de Aero Para Club der Kempen is een opendeurdag waarbij we iedereen uitnodigen om onze vliegclub een bezoek te brengen. We hopen zo iedereen te kunnen laten genieten van de mooie vliegtuigen", vertelt voorzitter Pascal Kempenaers. Hoewel de Fly-in geen airshow is, waagden een aantal piloten zich toch aan de nodige loopings. Wat het publiek zeker kon appreciëren.





Toch ging één vliegtuig met alle aandacht lopen. Terwijl de helikopters en andere vliegtuigen de opdracht kregen om het luchtruim vrij te maken, taxiede de Engelse Spitfire naar de landingsbaan om op te stijgen.





Authentiek

De Spitfire is een Brits jachtvliegtuig dat tijdens de Tweede Wereldoorlog ingezet werd in luchtgevechten. Destijds werden er zo een 22.000 gemaakt maar vandaag bestaan er nog slechts vijftig exemplaren wereldwijd. "Maar wat dit toestel zo uniek maakt, is dat het volledig authentiek is. Alle onderdelen zijn nog dezelfde als toen het in 1945 gemaakt werd. Dat vind je niet meer in de wereld. Dit is het enige toestel", vertelt Peter, een vriend van eigenaar Kris. Tot in 1953 was het toestel eigendom van de Britse luchtmacht. Nadien kwam het toestel in het privébezit terecht en ging het via Engeland naar Amerika en Canada. Tot Kris het kocht en liet overbrengen naar België. Naast enkele miljoenen euro heeft het jachtvliegtuig bovenal een erg grote historische waarde.





Tijdens de oorlog was de Spitsfire erg beducht bij de Duitsers. "Het toestel is erg wendbaar dankzij de ellipsvormige vleugels van ver herkenbaar", weet Peter, die vroeger bij de luchtmacht actief was. Vandaag zijn Peter, Kris en Frederic erg goede vrienden die de passie voor het vliegen met elkaar delen.





Eens de Spitfire in de lucht was, ging ook de Mustang mee de lucht in, een ander legendarisch toestel dat te zien was. Beide vliegtuigen vlogen in formatie enkele rondjes over de luchthaven. Voor het publiek het ideale moment om deze legendarische vliegtuigen op beeld vast te leggen. "Ongelofelijk hé,"vertelt Pierre Anthonis uit Westmalle. "Je krijgt niet elke dag de kans om zo'n historisch toestel te zien." Pierre kwam samen met zijn vrouw Jeanne en zijn kleinkinderen kijken. "De kinderen zitten op het springkasteel en mijn vrouw is bij hen. Maar dat is niet erg, dan kan ik mij concentreren op de vliegtuigen", lacht hij.